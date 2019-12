Due incidenti sul lavoro in due distinti episodi questa mattina. Poco dopo le 11.30 a San Donato Milanese presso una ditta in via Marconi un operaio di 20 anni è rimasto gramenete ferito, dopo che il muletto che guidava si è ribaldato. L’uomo è stato portato all’ospedale Niguarda in codice rosso. Ha subito l’amputazione ad una gamba.

Allle 12.30 a Milano, in via Andrea del Sarto un uomo precipitato da almeno 7-8 metri in un cantiere. L’intervento dei soccorritori è ancora in corso.