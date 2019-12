Autonomia, Fontana: “Governo non è in grado di prendere decisioni” [VIDEO]

Sull’Autonomia “nessuna novità, se non il fatto che il Governo dimostra quello che ho sempre detto e cioè di non essere assolutamente in grado di prendere alcuna decisone nelle materie che contano, nelle scelte importanti per questo Paese”. Lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana a margine della presentazione del Milano Monza Motor Show. “Mi auguro che per rispetto dei cittadini – ha aggiunto il governatore – a questo punto ci dicano qualcosa anche se è abbastanza evidente cosa vogliono dirci”. (MiaNews)