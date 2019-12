Sorprende un ladro nel suo appartamento e lo segue poi per strada riuscendo a bloccarne la fuga: è successo ieri a Vimercate dove un 24enne, rincasando, ha sorpreso un uomo nella sua abitazione. Il ladro, un 29enne di Agrate Brianza, si è dato subito alla fuga, portando via diversi monili in oro. Il 24 enne lo ha però seguito per le vie della cittadina e con l’aiuto di un passante è riuscito a fermalo, chiamando poi i carabinieri. Il 29enne è stato arrestato per rapina impropria e si trova ora ai domiciliari. La refurtiva è stata subito restituita al proprietario. (MiaNews)