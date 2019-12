Anche a Monza, come a Sondrio, ieri si sono radunate le sardine. Piazza Trento e Trieste si è riempita ieri, sotto lo slogan “Monza non si lega” A promuovere l’iniziativa, un gruppo nato pochi giorni fa, sulla scia del movimento che si sta diffondendo in tutta Italia dopo la grande manifestazione di Bologna. Un migliaio di persone, secondo gli organizzatori, si sono ritrovate in una delle piazze più importanti del capoluogo brianzolo. Tanti i cartelli e gli slogan contro l’odio, il razzismo, l’intolleranza. Alla fine, i manifestanti hanno cantato in coro Bella Ciao e l’Inno d’Italia.