Oltre 1 Kg di cocaina nell’airbag, arrestato 71enne a Buccinasco [VIDEO]

Gli agenti della Squadra Mobile avevano ricevuto segnalazione riguardo una vettura Ford Focus parcheggiata in via Domenico Scarlatti a Buccinasco e così, dopo ripetute attività di appostamento in zona, lo scorso venerdì, hanno arrestato uno spacciatore di cocaina 71enne. P.A., originario di Messina, con una lunga fedina penale alle spalle con precedenti specifici risalenti fino al 1976: quando lo hanno fermato l’uomo aveva appena prelevato dalla vettura parcheggiata 120 grammi di cocaina. In suo possesso un telecomando elettronico che permetteva di sbloccare il vano airbag in cui era stipata altra sostanza stupefacente per un quantitativo complessivo sequestrato di 1,1kg di cocaina. Nel corso di una successiva perquisizione domiciliare in zona Opera, la Squadra Mobile ha sequestrato anche più di 2 mila euro in contanti. Il 71enne si trova attualmente in carcere in attesa di convalida dell’arresto.

9 décembre 2019