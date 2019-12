Oltre 170 opere tra modelli e plastici storici, naturalia, volumi antichi, affreschi, dipinti e altri capolavori. E, ancora, 39 installazioni multimediali in uno spazio di 1300 metri quadri: al Museo della Scianza e della Tecnologia sono state inaugurate stamane le Nuove Gallerie Leonardo, dedicate al genio di Leonardo Da Vinci, da domani aperte anche al pubblico. Al taglio del nastro sono intervenuti, tra gli altri, anche il ministro per i Beni Culturali Dario Franceachini, il sindaco Giuseppe Sala e il presidente della Regione Attilio Fontana. Il direttore del Museo, Fiorenzo Galli ha spiegato: “Le nuove Gallerie segnano un progetto ambizioso che per il suo valore culturale, la sua ampiezza e l’investimento economico rientra tra le maggiori realizzazioni delle celebrazioni 2019 a livello internazionale” per il 500esimo anno dalla morte di Leonardo Da Vinci. “Le nuove Gallerie – ha commentato il sindaco Sala – sono un bellissimo regalo che il Museo fa a Milano. Nell’anno del quinto centenario della morte del genio vinciano, l’apertura della più grande esposizione permanente dedicata a Leonardo Da Vinci nel Museo che porta il suo nome aggiunge valore al palinsesto delle iniziative in città”. Per il ministro Dario Franceschini le nuove Gallerie del Museo, che è una Fondazione privata, sono un altro esempio di collaborazione pubblico – privato e anche au questo, ha detto “Milano ha indicato una strada da percorrere”. Il governatore Fontana ha infine ricordato la collaborazione tra il museo e la Regione. “Assicuro il nostro impegno anche per il futuro – ha detto rivolto ai vertici del Museo – ad essere vicini a vostra istituzione”. (MiaNews)