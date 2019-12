Majorino: “Senzatetto fuori dai centri per la legge Salvini, leghisti sciacalli”

“Quegli “sciacalli” dei leghisti di Milano (tra cui il presidente del municipio 2, Samuele Piscina) stanno spiegando che ci sono in giro i senzatetto. Per colpa del PD. Lo fanno postando un video (come quello di Piscina medesimo) in cui si fa riferimento ad una zona nella quale proprio stanotte i servizi comunali e il terzo settore mi risulta siano intervenuti per togliere dalla strada un bel gruppo di senzatetto, d’origine straniera. Si scopre poi che diversi di loro sono stati buttati fuori dai centri d’accoglienza grazie alla Legge Salvini.

Che schifo. (E diciamocela una mossa per cambiarla a Roma..)”. Così l’ex assessore alle Politiche sociali ed eurodeputato Pd, Pierfrancesco Majorino, con un post su Facebook sull’accoglienza dei senzatetto. Sul dramma dei senzatetto è intervenuto anche il sindaco Beppe Sala. “In questi mesi dell’anno non vorremmo vedere in giro i clochard, sempre nel rispetto della loro scelta di stare per le strade. E’ un tema su cui io credo di essere attento”. Così il sindaco Giuseppe Sala a margine dell’inaugurazione del presepe a Palazzo Marino, tornando sul tema del freddo e dell’accoglienza dei senza dimora dopo il ritrovamento di un clochard morto ieri mattina. “Per fare un esempio, ieri era ero a telefono cercando di coordinare la polizia locale per segnalare che nel sottopasso Lunigiana.Brianza c’era una situazione molto grave. I volontari di Arca e la Polizia Locale sono andati lì e qualcuno dei senzatetto l’hanno portato nei nostri centri, qualcuno si è rifiutato. Non c’è una soluzione radicale, ma grande attenzione da parte del Comune”. Per il sindaco, il fatto che il centrodestra dica che i clochard non entrano nei centri per un problema di sicurezza, “è una strumentalizzazione. Il bisogno di sicurezza c’è sempre o mai. Il centrodestra su questo tema della sicurezza vuol continuare a strumentalizzare. Sono affari loro. Al di là delle opinioni dei politici, la sensazione dei milanesi su immigrazione e sicurezza è diversa. Distinguiamo dalla voce di qualche politico il pensiero dei cittadini”, chiude il sindaco.