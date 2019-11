Morti in corsia, chiesto l’ergastolo per Cazzaniga

La Procura di Busto Arsizio(Va) ha chiesto la condanna all’ergastolo per Leonardo Cazzaniga, ex viceprimario del Pronto soccorso dell’ospedale di Saronno (Va). Al termine di una requisitoria durata per 3 udienze, la Procura ha chiesto l’assoluzione di Cazzaniga per l’omicidio di Antonino Isgrò per la presenza di un “ragionevole dubbio”, e la condanna all’ergastolo per le morti di Maria Rita Clerici, madre di Laura Taroni, Massimo Guerra, Luciano Guerra e di altre 11 persone tra i pazienti del Pronto Soccorso. L’infermiera e amante Laura Taroni è già stata condannata in Appello a 30 anni per due omicidi.