Si è svolta ieri sera, presso il supermercato Esselunga di Pioltello, un’esercitazione per la gestione e risoluzione di crisi connesse ad atti di natura terroristica, che ha visto il coinvolgimento di numerosi reparti dell’Arma dei Carabinieri, nello specifico gli specialisti anti-terrorismo delle A.P.I. (Aliquote di Primo Intervento) del Nucleo Radiomobile di Milano e delle S.O.S. (Squadre Operative di Supporto) del Terzo Reggimento Lombardia di Milano, un negoziatore, un team di artificieri e di addetti ai rilievi tecnici del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Milano, equipaggi del Nucleo Radiomobile di Milano e personale appartenente alla Compagnia di Cassano D’Adda.

All’esercitazione hanno inoltre preso parte i responsabili ed un consistente numero di dipendenti, in qualità di figuranti, del supermercato Esselunga, che ha dato la piena disponibilità per la realizzazione dell’attività e collaborato per la sua migliore attuazione.

Nel corso dell’esercitazione è stato ricreato lo scenario di un possibile attacco terroristico simulando una presa di ostaggi a mano armata.