Craxi, Sala: “Ventennale della morte non passi ignorato” [VIDEO]

“Penso che politicamente sia il momento di affrontare la questione, che non passi ignorato questo ventennale”. Così il sindaco Giuseppe Sala a margine della mostra di Natale dedicata a Filippino Lippi a Palazzo Marino sulla proposta di ricordare Bettino Craxi in occasione dei vent’anni dalla morte del politico, a gennaio 2020. “Sulle forme siamo qua per ascoltare le proposte e, più che prendere iniziative io, vorrei capire la città che tipo di idee ha – ha continuato il primo cittadino -. Però nel ventennale credo sia un passaggio storico da non ignorare. È gennaio 2020, quindi, praticamente domani mattina noi siamo qua in ascolto. Secondo me non sarebbe sbagliato che un primo passo sia un dibattito in consiglio comunale”. (MiaNews)