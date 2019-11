Lite con rissa a Vimercate, in un campo rom dove vivono 5 famiglie, tra padre e figlio 47enne e 27enne con un vicino di 48 anni, fratello e zio degli altri due coinvolti. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il 47enne e il 27enne hanno impedito all’uomo, alla guida della propria auto con a bordo la moglie 44enne, di attraversare il piazzale antistante la loro abitazione. Una volta fermata la macchina, sotto continue minacce, hanno obbligato conducente e passeggera a scendere dal veicolo per colpirli con calci e pugni, provocando ad entrambi varie contusioni ed escoriazioni al volto ed al torace. Sono intevenuti i carabinieri di Vimercate che hanno arrestato padre e figlio per i reati di concorso in violenza privata e lesione personale. Dopo la convalida degli arresti, i due sono stati sottoposti alla misura di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle parti offese. (MiaNews)