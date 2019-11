Silvia Romano, cosa sappiamo un anno dopo

“Silvia è viva e si sta facendo di tutto per riportarla a casa”. Questa è l’ultima notizia certa e risale al 30 settembre, come ha riportato l’Agi, citando una fonte di intelligence. Da allora sul rapimento di Silvia Romano avvenuto il 20 novembre del 2018 in Kenya è calato il silenzio. La ragazza è stata rapita da criminali comuni che poi, l’hanno ceduta a un’altra banda, probabilmente i terroristi di al Shabaab e portata in Somalia. Se è vero che i committenti del rapimento sono gruppi jihadisti legati agli al Shabaab, rivendicazione e richiesta di riscatto per la liberazione della giovane italiana dovrebbero essere scontate, cosa che però fino ad ora non è accaduta. Gli inquirenti, mantengono il riserbo anche sul fatto se sia stata fornita o meno una prova “recente” in vita di Silvia Romano. Pippo Civati, leader di Possibile, scrive “Credo che si doveroso che a un anno di distanza ci sai una comunicazione ufficiale del governo sulla situazione di Silvia Romano”.