IoViRispetto a Monza la campagna contro la violenza sulle donne

Una ventina di uomini noti a Monza e in Brianza provenienti dal mondo della politica, della cultura e delle professioni, hanno deciso di metterci la faccia e di collaborare alla campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. In occasione della giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne, in programma il 25 novembre, la FIDAPA sezione Modoetia Corona Ferrea, promuove, con il sostegno dell’associazione Zeroconfini e del Comune di Monza, una campagna tutta al maschile. Sotto l’egida dell’hastag #IoViRispetto. Attori, medici, professionisti, avvocati, giornalisti si sono fatti ritrarre da Francesca Ripamonti e le foto sono diventati dei manifesti affissi nelle circa 150 bacheche comunali di Monza.

Oltre a ciò la Sezione di Fidapa Modoetia Corona Ferrea celebrerà la giornata modiale contro la violenza di genere con altre due importanti iniziative:

Il 22 novembre 2019 alle ore 21.00 verrà presentata a Monza, Sala Maddalena lo spettacolo teatrale VioleperEnza: sette storie di donne, sette storie di violenza. Sono racconti forti, veri, emotivamente intensi, che tra consapevolezza e denuncia arrivano a toccare la sensibilità di tutti.Testi di Antonetta Carrabs, Iride Enza Funari e Alessandra Arcadu. Regia di Monia Cacciero. Il 24 novembre 2019 alle ore 17.00 si terrà la conferenza a Monza, presso Binario 7 Sala Picasso, “Arte, Morte e Follia: la sofferenza dell’incompresione”. Elisabetta Sirani, Camille Claudel, Seraphine Louis, Susanne Valadon quattro artiste, quattro donne, quattro vittime di violenza. Relatrice: Elisabetta Bodini esperta d’arte.