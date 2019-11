Run for life contro la violenza sulle donne

Una giornata di sport e divertimento per dire no alla violenza contro le donne: domenica 17 novembre, a Milano, gli amanti della corsa e della camminata possono partecipare a Run for Life -against violence, iniziativa che apre la settimana internazionale contro la violenza sulle donne. L’iniziativa ha scopo benefico e il ricavato delle iscrizioni sosterrà il circuito Di.Re (Donne in rete contro la violenza) che gestisce più di 80 centri antiviolenza in tutta Italia. Due sono le gare organizzate, che permettono la partecipazione di tutti: una camminata di 5 km all’interno del parco Sempione e, per i più allenati, una corsa cronometrata di 10 km. L’iniziativa è stata realizzata grazie al contributo di Regione Lombardia e ha ottenuto il patrocinio del Comune di Milano, di Fidal Lombardia e Mediolanum Soccorso. Il ritrovo è alle ore 10 in piazza del Cannone a Milano. Per informazioni e iscrizioni www.runforlifeitaly.it