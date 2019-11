Lancio di sassi per protesta, colpita auto del 118

Lancio di sassi contro una vettura del 118 e poi contro la pattuglia dei carabinieri intervenuta su chiamata dell’Areu, da parte di alcuni ragazzi di una struttura protetta del Comune. E’ successo ieri sera in via Curtatone, sembra per protesta contro alcune situazioni interne della struttura. Il mezzo basato al Policlinico, in fase di rientro con a bordo due infermieri, ha ricevuto una sassata sul parabrezza, a cui avrebbero fatto seguito altri lanci. Lanci che poi sarebbero proseguiti all’arrivo di una macchina del Radiomobile dei Carabinieri. Nessuno è rimasto contuso, e gli autori, tutti minorenni ospiti di una comunità di accoglienza per minori maschile che ha sede nella stessa via, sono stati individuati e segnalati al Comune per eventuali provvedimenti disciplinari o di rivalsa da parte di Areu.