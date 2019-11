Razzismo, sindaco di Desio, livelli di inciviltà preoccupanti

“Serve un impegno corale di tutte le istituzioni e delle agenzie sociali per liberare una porzione importante di cittadini italiani da linguaggi e comportamenti che hanno raggiunto livelli di inciviltà preoccupanti”. Il sindaco di Desio Roberto Corti interviene sull’episodio di razzismo avvenuto sul campo da calcio del campo sportivo di Desio sabato, alla partita dei Pulcini tra Aurora e Sovicese, quando dagli spalti si è levato un insulto ad un bambino di colore, giocatore dell’Aurora. A pronunciarlo, una mamma della squadra avversaria. “L’episodio che è capitato sabato scorso su un campo di calcio, dove una mamma di una squadra avversaria ha ingiuriato e offeso per il colore della sua pelle un bambino di 10 anni dell’Aurora Desio, è la punta di un iceberg che rischia di diventare molto più grande ed è la dimostrazione di come ormai odio, inciviltà, aggressioni – purtroppo non solo verbali – stiano dilagando” dice il sindaco. “A tutto ciò contribuiscono molti fattori ma il brutto esempio dato da certe parti politiche che nel corso degli ultimi anni hanno sdoganato insulti e atteggiamenti razzisti, è lampante. A questo aggiungo la tolleranza che in molti ambiti è sempre più concessa a formazioni che esplicitamente si richiamano al nazifascismo e alle campagne di odio e discriminazione che queste continuano a rilanciare contro determinati gruppi di persone. Tutte le agenzie sociali ma soprattutto la politica ha il dovere di fare di più, molto di più. E mi riferisco alla politica nazionale, alla gran parte di coloro i quali quotidianamente grazie a tg, talk show e social media invece di dare il buon esempio instillano in buona parte dell’opinione pubblica chiusura, aggressività, odio. Non è più possibile fare finta di niente perché questo produce i casi come quello di questo fine settimana e mina la coesione sociale nei territori. Gli anticorpi ci sono, come dimostrano i dirigenti dell’Aurora Desio e della Sovicese, che ringrazio per aver subito organizzato una manifestazione simbolica contro il razzismo. Ma vanno coltivati con maggiore forza, perché anche l’istituzione di una Commissione sacrosanta come quella appena varata dal Parlamento su proposta della Senatrice Liliana Segre per contrastare l’odio, il razzismo e l’antisemitismo, è stata motivo di astio e polemica. Credo che la Commissione Segre sarà molto utile a tutti noi”.