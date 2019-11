E’ arrivata la neve, si torna a sciare sul ghiacciaio Presena

Sabato apre il ghiacciaio Presena, nel comprensorio di Ponte di Legno-Tonale (Bs). La neve è arrivata e prende il via la stagione invernale 2019-2020. Ieri una forte perturbazione ha portato neve in quota, quei 60 cm necessari per potere aprire le piste. I gatti delle nevi sono entrati in azione per assestare il manto nevoso e preparare le piste. Da sabato prossimo gli impianti del ghiacciaio saranno in funzione dalle 8 alle 15 (cabinovia Presena) e fino alle 16 (cabinovia Paradiso).

Tim Linhart, l’artista americano che ha ideato il festival Ice Music, è arrivato nei giorni scorsi e sta effettuando i primi sopralluoghi per potere dare il via alla costruzione del teatro di ghiaccio che ospiterà la seconda edizione del festival Ice Music che prevede concerti da gennaio a marzo 2020.