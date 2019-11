Arriva in radio “Sundown-Film Version” il nuovo di Bruce Springsteen [VIDEO]

Arriva in radio da venerdì 8 novembre “Sundown – Film Version”, il nuovo singolo di Bruce Springsteen tratto dalla colonna sonora “Western Stars – Songs From The Film” (Columbia Records/Sony Music).

La colonna sonora include tutti i brani live di “Western Stars”, il film che vede il debutto di Bruce Springsteen come regista insieme al suo collaboratore di lunga data Thom Zimny.

La colonna sonora è stata prodotta da Springsteen insieme a Ron Aniello ed è stata mixata e masterizzata rispettivamente da Bob Clearmountain e Bob Ludwing, lo stesso duo leggendario dietro al successo di “Springsteen on Broadway”.

Il documentario “Western Stars”, che sarà trasmesso nei cinema italiani il 2 e 3 dicembre, è una trasposizione cinematografica dell’omonimo album di Springsteen, uscito a cinque anni di distanza dal suo precedente progetto in studio, nel quale il cantautore si esibisce accompagnato da una band e da un’intera orchestra presso la Stone Hill Farm a Colts Neck (New Jersey).

La pellicola è stata presentata in anteprima in occasione della 209esima edizione del Toronto International Film Festival, del Festival del cinema di Londra (BFI) e della Festa del Cinema di Roma, ed è stata scritta ed interpretata dallo stesso Bruce Springsteen, insieme a Patti Scialfa. Zimny, Jon Landau, Barbara Carr e George Travis si sono occupati della sua produzione. Springsteen è anche produttore esecutivo e creatore della partitura originale. “Western Stars” affronta temi come l’amore, la perdita, la solitudine, la famiglia e il passaggio inesorabile del tempo, con filmati d’archivio ed il racconto in prima persona del cantautore.

Questa la tracklist di “Western Stars – Songs From The Film”: “Hitch Hikin’”, “The Wayfarer”, “Tucson Train”, “Western Stars”, “Sleepy Joe’s Café”, “Drive Fast (The Stuntman)”, “Chasin’ Wild Horses”, “Sundown”, “Somewhere North of Nashville”, “Stones”, “There Goes My Miracle”, “Hello Sunshine”, “Moonlight Motel”, “Rhinestone Cowboy”.

Tutti i brani sono stati scritti da Bruce Springsteen, eccetto “Rhinestone Cowboy”.