Regione: 50mila euro per presepi, i Sentinelli: meglio in carta igenica

La giunta regionale della Lombardia ha approvato una delibera che stanzia 50mila euro per finanziare progetti per realizzare il presepe nelle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie della regione, sia pubbliche che paritarie. Melania Rizzoli, assessore regionale all’Istruzione, ha dichiarato che il contributo sarà di 250 euro per le prime 200 scuole che presenteranno domanda. Verrà inoltre avviato un nucleo di valutazione in Consiglio Regionale per selezionare le proposte. Dura la reazione dei Sentinelli su Facebook. In un post si legge “In un momento dove le nostre scuole cadono a pezzi, l’idea che la nostra Regione spenda 50mila euro per i presepi è uno schiaffo al buon senso, alle priorità che il bene comune impone. Presto organizzeremo qualcosa davanti al nuovo Pirellone. Vi chiederemo chiederemo di portare da casa rotoli di carta igienica. Quelli che nelle scuole sono più urgenti e necessarie del bue e l’asinello”. Sempre su FB, i Sentnelli hanno aggiunto che “Queste operazioni da Dio, Patria e famiglia, restituiscono perfettamente la cultura politica di chi governa la nostra Regione”