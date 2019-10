Ponte del 1 novembre, città d’arte tra le mete preferite

Sono le città d’arte e le capitali europee la meta preferita per una vacanza a misura di famiglia per 2 o 3 giorni in coppia o con amici. Per Luigi Maderna, presidente Fiavet Lombardia, Associazione delle agenzie di viaggio aderente a Confcommercio Milano: “Dopo l’estate è il primo momento per una pausa dal lavoro e ci sono opportunità di viaggio, senza grosse variazioni rispetto al periodo e in linea con gli anni precedenti. La pausa lavorativa invita anche a un rientro in famiglia per chi è originario da altre zone d’Italia o estere”. Secondo i dati della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, nei settori delle prenotazioni turistiche, ci sono 2.432 imprese in Lombardia con 10 mila addetti.

Le imprese sono stabili in regione e crescono a livello nazionale segnando, +2% in un anno e +6,4% in cinque anni. Un business annuale che vale 1,5 miliardi circa a Milano su 2 miliardi in Lombardia e 8 miliardi in Italia.