Internet compie 50 anni

Internet spegne 50 candeline. Era il 29 ottobre 1969 quando due computer diversi e distanti – uno nell’Università della California a Los Angeles, l’altro allo Standford Research Institute, vicino San Francisco – si collegarono attraverso una rete chiamata Arpanet. Per ricordare quel giorno, dal 2005 si celebra l’Internet Day, per sottolineare l’importanza di un sistema che da allora ha completamente rivoluzionato la vita dell’uomo. Telefono a gettoni, musicassette, vhs, addio!… oggi è lo streaming a fare da padrone. In tutti gli ambiti la rete è diventata essenziale. Ma se si pensa che quel 29 ottobre di 50 anni fa il primo messaggio inviato, la parola LOGIN, mandò in tilt in sistema dopo solo la trasmissione delle lettere L e O, ci accorgiamo da soli dei passi da gigante fatti in ambito tecnologico oggi.