Autonomia, Fontana: “Se non arriva risposta pronti a legiferare su singole materie” [VIDEO]

Se dalla trattativa con il governo non arriveranno risposte positive sulla riforma per l’Autonomia differenziata la Lombardia sarà pronta “a fare autonomamente”, con leggi sulle singole materie. Lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana a margine di un’iniziativa all’Ospedale Buzzi. “Come ho già detto al Ministro, in materia di istruzione abbiamo una legge che, per un impegno che mi sono assunto con lui, non ho depositato perché prima voleva dire e spiegare tempi e iter della riforma, ma nel momento in cui i tempi fossero inaccettabili io la depositerò. Gliene ho già parlato, su quello come su altre materie”, ha affermato Fontana. “Probabilmente su certe materie il governo impugnerà, su molte materie sarà data ragione a noi, su altre no, ma almeno, nell’ambito dell’odierna situazione costituzionale, cercheremo di ottenere il massimo possibile”. Però, ha sottolineato il governatore “noi speriamo di non dover fare da soli, vorremmo che l’autonomia venisse letta come un’opportunità per il Paese, quindi ci auguriamo che ciò non avvenga” ma se la risposta dovesse essere assolutamente negativa, siamo pronti a fare da soli”.