Sono stati 4.462 i visitatori che, nelle prime due settimane, hanno affollato la sede espositiva nel cuore di Monza per ammirare un ambiente magico, ma estremamente realistico, dove nulla è lasciato al caso e ogni angolo nasconde una storia da raccontare.

Ideata da LAB Literally Addicted to Bricks insieme a Giuliamaria e Gianmatteo Dotto Pagnossin, prodotta e organizzata da ViDi in collaborazione con il Comune di Monza, “City Booming Monza” è nata dalla fantasia di Wilmer Archiutti, fondatore di LAB, laboratorio creativo di Roncade, in provincia di Treviso, che realizza forme e architetture di Lego®, mattoncini che colleziona da oltre quarant’anni. Durante tutto il periodo, è in programma un calendario di laboratori per consentire ai più piccoli di cimentarsi in attività studiate per stimolare la loro creatività. Tutto, in “City Booming”, corrisponde al vero aspetto urbanistico di una città: dal centro commerciale alla fioreria, dalla pasticceria al negozio di giocattoli a quello di animali, l’enorme luna-park con tutte le annesse attrazioni, e ancora, dal quartiere residenziale con il barbiere, al negozio di costumi al cui interno si potranno trovare i principali personaggi dei cartoni animati della Walt Disney®.

Sono oltre 6000 le mini figure che abitano gli edifici di “City Booming”; al loro interno, negli appartamenti, arredati e illuminati, i personaggi conducono la loro vita privata; in ogni angolo dei palazzi, delle strade e degli edifici si nascondono sempre curiose scene e particolari accadimenti.

CITY BOOMING MONZA

Monza, Arengario (piazza Roma)

Fino al 6 gennaio 2020

Orari: dal martedì al venerdì, 10.00 – 13.00; 15.00 – 19.00; sabato e domenica, 10.00 – 19.00

Biglietti: Intero €8,00; Ridotto €6,00 (over 65, ragazzi 12 – 18); Ridotto bambini €4,00 (4 – 12 anni); Ridotto famiglia €20,00 (2 adulti + 2 bambini)

Informazioni: tel. 02.36638600; legocityboomingmonza@gmail.com