E’ caccia al pirata della strada che a bordo di un tir ha causato un incidente la scorsa notte sulla A4, nel tratto fra la barriera di Monza e l’uscita Sesto San Giovanni. Una Fiat 600 con a bordo due ragazze è stata schiacciata contro il guardrail da un tir che poi è fuggito senza fermarsi. Il mezzo pesante avrebbe tamponato e trascinato l’auto per diversi metri, fino a schiacciarla contro il guardrail. Poi è fuggito senza prestare soccorso. Le due ragazze sono state soccorse, per fortuna non hanno subito gravi ferite, ma sono rimaste completamente sotto choc. Sono state portate in codice verde al San Gerardo di Monza e all’ospedale di Cinisello.