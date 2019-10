Un tir ha preso fuoco venerdì pomeriggio sul Terzo Ponte a Lecco, sulla super 36 in direzione Milano. Le fiamme sono divampate dal motore e in breve hanno raggiunto la cabina. Il conducente si è messo in salvo mentre arrivavano i vigili del fuoco. Paura ma per fortuna nessuna grave conseguenza, a parte la paralisi del traffico e il mezzo pesante distrutto. È successo all’altezza dell’uscita per il Bione, come riferisce il quotidiano La Provincia di Lecco.