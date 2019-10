Il 25 ottobre prende il via Sport Movies e Tv 2019

Presentato alla stampa dal Presidente della FICTS – Federation Internationale Cinema Television Sportifs – Prof. Franco Ascani (IOC Member for “Culture and Olympic Heritage Commission”) il Cartellone di “SPORT MOVIES & TV 2019 – 37th Milano International FICTS Fest” alla presenza di Roberta Guaineri Assessore allo Sport e Turismo del Comune di Milano, di Fabrizio Sala Vice Presidente Regione Lombardia, Andrea Abodi Presidente Istituto per il Credito Sportivo e Dino Meneghin unico cestista italiano nella “Hall of Fame” del basket mondiale insignito del “Gold Star FICTS” e del titolo di “Ambassador of Culture and Image of Sports”.

Il seicentesco Palazzo Giureconsulti, nel cuore della città (Piazza Mercanti, 2 – angolo Piazza Duomo) di Milano ospiterà – dal 25 al 30 Ottobre – la Finale di 16 Festival (nei 5 Continenti) del “World FICTS Challenge”, Campionato Mondiale della Televisione, del Cinema, della Cultura e della Comunicazione sportiva organizzativa dalla FICTS – Federation Internationale Cinema Television Sportifs (con sede a Milano – riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico) che promuove i valori dello sport attraverso le immagini nelle 120 Nazioni affiliate.

