Caduta detriti, riaperta la provinciale nel lecchese

La strada provinciale 72 tra i comuni di Bellano e Varenna, in provincia di Lecco, chiusa ieri sera per la caduta di alcuni detriti all’interno della galleria “Tre Madonne” è stata riaperta oggi. La riapertura è stata decisa dopo i controlli e i sopralluoghi effettuati questa mattina. Dalla volta non c’è più pericolo di ulteriore distacco di materiale, ma il tunnel viene comunque tenuto sotto controllo. Il traffico era stato deviato sulla Superstrada 36, principale collegamento tra le province di Lecco e Sondrio, ma con disagi per la circolazione locale.