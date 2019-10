Un autobus con diversi bambini a bordo è uscito di strada a Besate (Milano), sulla statale 527. L’incidente è avvenuto al ritorno a casa da scuola. I bambini coinvolti nell’incidente sono tutti in buone condizioni – comunica l’Areu -, però i soccorritori hanno comunque dichiarato “la maxiemergenza” proprio per l’alto numero dei coinvolti, e non dunque per la gravità dell’accaduto.