Parco delle Groane, arrestato spacciatore in sedia a rotelle [VIDEO]

I carabinieri della stazione di Garbagnate hanno arrestato ieri, verso le 16.30, un pusher egiziano di 37 anni. L’uomo, con alle spalle numerosi precedenti specifici, è stato fermato all’interno del parco delle Groane con addosso 57 grammi di eroina, suddivisi in due involucri, e 1.5 grammi di cocaina, insieme a 2.600 euro in contanti. Il 37enne, in sedia a rotelle perché privo di una gamba, è stato visto mentre gettava nella boscaglia un machete e un sacchetto contenente due bilancini per la pesatura della droga. Ad attirare l’attenzione dei carabinieri è stato l’arrivo nel pomeriggio di ieri di un numeroso gruppo di tossicodipendenti, molti già fermati in passato per precedenti controlli, provenienti dalla ‘piazza di spaccio’ di Rogoredo. (MiaNews)