Il sabato mattina al Museo, magari con la famiglia, tra cultura e golosità: è questa la proposta del Museo Popoli e Culture del Centro PIME di Milano in via Monterosa 81 (Metro Lotto). Si chiama ‘Assaggi di museo”: una mezz’ora di visita guidata a una esposizione a tempo e un gustoso brunch nella Caffetteria adiacente, nella nuova sede del Centro PIME di Milano, lo storico Istituto di cultura missionaria appena ristrutturato e arricchito di servizi. Primo appuntamento oggi sabato 12 Ottobre per scoprire “Le maschere dell’Africa occidentale”. Le maschere africane possono assumere funzioni e ruoli differenti a seconda della cultura e della tradizione di appartenenza, con significati spirituali affascinanti. Inoltre, sono una delle forme d’arte africana più note in Europa e America e nel XX Secolo sono servite come ispirazione per movimenti artistici come cubismo, fauvismo, espressionismo. Al Museo Popoli e Culture grazie a un’installazione multimediale si possono ‘provare’ per immergersi nel mondo che rappresentano.

Una esperienza unica interessante e divertente per adulti e bambini. Via Monterosa 81, dalle 11 alle 13, Metro Lotto o Amendola Fiera. Biglietto: € 15, comprensivo del brunch. I gruppi possono essere composti da un minimo di 5 partecipanti, fino a un massimo di 20.

Prenotazione: www.pimemilano.com/News-Museo/Maschere-del-Africa-Occidentale.html.

Menu del brunch: ciambelle bagel, uova e wurstel, pancake, muffin, succhi di frutta, caffè americano, acqua.

Il biglietto permette poi di rimanere al Museo tutto il giorno (fino alle 18). Un’occasione per scoprire anche la libreria e il negozio per lo shopping, disponibili nella stessa area che ospita il Museo: in vendita testi scelti di spiritualità, saggistica, biografie, varia cultura, romanzi, etc italiani e stranieri; prodotti alimentari, accessori moda, prodotti per la cura del corpo e gadget provenienti provenienti da monasteri, missioni, commercio equosolidale.