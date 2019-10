Frana in Valchiavenna, in provincia di Sondrio. Massi sono caduti sulla statale 36 dello Spluga all’altezza di San Giacomo Filippo. La strada al momento è stata chiusa al traffico. Sul posto il personale dell’Anas e i carabinieri per valutare l’entità del danno, eventuali rischi di altri smottamenti e per cercare di riaprire quando sarà possibile riaprire l’arteria al traffico. Traffico che nel frattempo è stato deviato su strade alternative.