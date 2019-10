Tornano i piromani delle auto a Milano. I Vigili del fuoco della caserma di via Sardegna sono intervenuti l’altra notte, intorno alle 5,50, in via Barbavara, zona Porta Genova, per una serie di incendi che hanno interessato una decina di vetture in sosta. I pompieri hanno provveduto alle operazioni di spegnimento dei roghi ed alla messa in sicurezza dell’area. Non ci sono feriti.