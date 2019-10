Avevano appena commesso una rapina presso una sala scommesse, in via Fratelli di Dio a Magenta (Mi), dove si erano fatti consegnare 6mila euro in contanti. I carabinieri della compagnia di Corsico, che seguivano da qualche tempo i movimenti del gruppo, hanno organizzato un posto di blocco in via Libertà a Cesano Boscone bloccando le due vetture su cui erano a bordo (un Opel Astra e una 500) e arrestandoli tutti e quattro. In manette sono così finiti quattro uomini di età compresa tra i 28 e i 56 anni, mentre i militari, oltre al bottino, hanno sequestrato una pistola senza marca e dotata di silenziatore, una Beretta 7,65, frutto di un furto in abitazione avvenuto nel 2018 in provincia Bergamo, e un fucile da caccia a canne mozze. I quattro rapinatori si trovano ora reclusi nel carcere di San Vittore. Uno di loro si trovava affidato in prova ai servizi sociali, mentre un altro era ai domiciliari.