Sala, riapertura di Linate il 26 ottobre

“Il 26 ottobre dobbiamo riaprire l’aeroporto di Linate, speriamo di rimanere nei tempi, dovremmo”. Lo ha dichiarato il sindaco Giuseppe Sala a margine della Messa, presso la basilica di Sant’Ambrogio, per il 18esimo anniversario dal disastro aereo di Linate, nel quale persero la vita 118 persone. Sala ha ringraziato il Comitato 8 ottobre 2001 per l’attività svolta negli anni” a favore della sicurezza aerea. Il sindaco ha presenziato alla cerimonia sia in veste ufficiale che personale, in quanto durante la tragedia ha perso un carissimo amico e collega”.