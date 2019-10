Sala: “Da Milano mille rimpatri”

Da Milano “sono stati rimpatriati quest’anno mille immigrati clandestini, non mi risulta che un tasso del genere ci sia in altre città italiane. Noi siamo qui a braccia aperte, ma allo stesso tempo per far rispettare le regole”: lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala al termine del tavolo per l’Ordine e la sicurezza in Prefettura. Più in generale del tema della sicurezza a Milano, in Sala ha poi parlato di una “città che nella sua complessità che è più elevata rispetto a qualche anno fa ha reagito con dati che si mostrano positivi. Tutti insieme abbiamo fatto un grande lavoro poi la realtà ci rilancerà nuove sfide”.

(MIANEWS)