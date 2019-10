Un uomo di 61 anni italiano è stato arrestato dai Carabinieri di Garbagnate Milanese per detenzione illecita di sostanza stupefacente. L’arrestato ,a seguito di perquisizione nella la sua abitazione in via Fametta ed un terreno agricolo di sua proprietà nell’area boschiva del Parco delle Groane, è stato trovato con poco più di mezzo chilo di marijuana in essiccazione, un cofanetto con semi di piante di marijuana, attrezzatura varia per coltivazione, essiccazione e confezionamento della stessa ed una pistola lanciarazzi priva di matricola.