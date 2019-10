Terzi, presto un tavolo sui rimborsi per il biglietto integrato

“Presto convocheremo il tavolo con i comitati – ha detto a margine della presentazione di Flirt, il nuovo treno elettrodiesel di Stadler per Trenord – entro una settimana o 10 giorni”. Così l’assessore regionale ai trasporti Claudia Terzi, che si dice pronta ad ascoltare i pendolari sui rimborsi previsti dalla Regione per chi utilizza solo il treno senza servirsi di altri mezzi pubblici all’interno dell’area omogenea di Milano, Monza e Brianza dove da oggi è scattata l’integrazione tariffaria fra treno e trasporto pubblico locale. La questione sta facendo molto discutere. I pendolari sono arrabbiati perchè sono costretti a pagare di più, anche se non usano tram, bus e metropolitane. La Regione e Trenord hanno predisposto dei rimborsi, ma per ottenerli la procedura è lunga e complicata. “Bisogna evidenziare che è stato previsto il rimborso per i pendolari monomodali che utilizzano il servizio – ha detto l’assessore – e permetterà loro di pagare un unico servizio, pagando solo quello, nonostante sia partita per tutta la zona interessata, l’integrazione tariffaria”. “Quando si è deciso di farla – ha proseguito – si è scelto di considerarla in esclusiva, non sono previste modifiche e per gli utenti monomodali è necessario dimostrare di esserlo con un minimo di prova” . “Uno sforzo – ha aggiunto – che dovrà fare poi Trenord per gestire qualche migliaio di dati”. “Un’integrazione più flessibile – ha aggiunto – non è integrazione e infatti i monomodali verranno rimborsati integralmente” . A chi le faceva notare la complicazione delle procedure previste per ottenere il rimborso, Terzi ha replicato che “tutte le agevolazioni e i rimborsi hanno le loro complicazioni e vi invito a guardare il percorso per una qualsiasi agevolazione fiscale e vedrete”. Infine Terzi ha indicato che “non c’è una lista infinita da documenti da presentare e poi la si deve presentare solo una volta” .