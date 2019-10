Si chiama ‘Freedom’ il ritorno di Zucchero Fornaciari

È “FREEDOM” il nuovo singolo di ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI, disponibile in radio, in digitale e sulle piattaforme streaming da venerdì 4 ottobre. Un inno alla libertà e all’amore scritto a quattro mani insieme all’artista britannico RAG’N’BONE MAN.

Un brano dal sound ricercato e internazionale figlio di una nuova ricerca musicale che si mescola al tradizionale stile “Sugar”.

“FREEDOM” anticipa il disco di inediti “D.O.C” in uscita in tutto il mondo venerdì 8 novembre, su etichetta Polydor/Universal Music. Un disco autentico, genuino e di qualità, composto da 11 brani e 3 bonus track.

Questa la tracklist di “D.O.C.”: “Spirito nel buio”, “Soul Mama”, “Cose che già sai” feat Frida Sundemo, “Testa o croce”, “Freedom”, “Vittime del Cool”, “Sarebbe questo il mondo”, “La canzone che se ne va, “Badaboom (Bel Paese)”, “Tempo al tempo”, “Nella tempesta”, “My Freedom” (bonus track), “Someday” (bonus track) e “Don’t let it be gone” feat Frida Sundemo (bonus track).

“D.O.C.” verrà presentato live in tutta Europa a partire da giugno e arriverà in Italia il prossimo settembre con gli unici 10 concerti che Zucchero terrà in Italia nel 2020 all’Arena di Verona, definito dall’Artista come «uno dei più bei posti al mondo per fare musica».