Sangalli, con aumento Iva rischio recessione (VIDEO)

“L’aumento dell’Iva dal punto di vista economico spalancherebbe le porte alla recessione e dal punto di vista fiscale significherebbe una profonda ingiustizia perché andrebbe a colpire i più deboli.” Lo ha detto il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, a margine dell’incontro ‘L’economia della Lombardia, Focus sul Report della Sede di Milano della Banca d’Italia’ nella sede dell’associazione in corso Venezia, in merito alle ipotesi che nella legge di Bilancio si decida di aumentare l’Iva per alcune tipologie di prodotti per chi paga in contanti e si preveda una riduzione per chi usa la moneta elettronica.