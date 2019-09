Molesta ragazza sul tram, pm: deve restare in carcere

Il pm di Milano Adriano Scudieri ha chiesto la convalida dell’arresto e della custodia cautelare per il 24enne italiano accusato di molestie e minacce ai danni di una ragazza di 17 anni. Verso le 7 di sabato mattina la giovane si trovata sul tram numero 5. Mentre il mezzo ATM si trovava in viale Zara, il 24enne ha iniziato a fissarla per poi avvicinarsi e dirle “sei violentabile”, palpandole poi i glutei. La ragazza, nonostante lo shock e la paura, è riuscita ad opporsi e allontanarsi dal 24enne che, a quel punto, ha tirato fuori dalla cintura una mannaia e ha iniziato a minacciarla. La 17enne è scesa di corsa alla prima fermata del tram, inseguita dal giovane, ma è stata raggiunta da una passeggere che aveva assistito alla scena e hanno chiamato insieme la polizia. Grazie alla descrizione della giovane, gli agenti sono riusciti a rintracciare e fermare l’aggressore per strada.