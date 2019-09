FridaysForFuture, venerdì terzo sciopero per il clima

Fridays For Future, il movimento dei giovani per il clima ispirato da Greta Thunberg, sarà in piazza venerdì in circa 160 città italiane. È il terzo Sciopero globale del clima nel 2019, i precedenti sono stati il 15 marzo e 24 maggio. In particolare a Milano sono attese più di 50mila persone. Nel capoluogo lombardo il ritrovo dei manifestanti sarà alle 9 in piazza Cordusio con partenza alle 9:30. durante il corteo verrà piantato un albero in un area verde di piazza Baiamonti e infine il tutto si concluderà in piazza Duomo. #WeekForFuture, la settimana di manifestazioni per il clima indetta da Fridays For Future in tutto il mondo ed iniziata venerdì 20 con manifestazioni in 130 paesi, vedrà l’Italia insieme ad altri 26 paesi questo venerdì in piazza per la conclusione di questo evento. Lorenzo Fioramonti, ministro dell’Istruzione, ha mandato una circolare ai presidi delle scuole invitandoli a giustificare le assenze degli studenti che parteciperanno allo sciopero per il clima.