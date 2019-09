Camion si ribalta, mattina da incubo sulla A4

Mattinata difficile per gli automobilisti sull’autostrada A4 Milano-Venezia: intorno alle 7 all’altezza di Agrate Brianza, un camion si è ribaltato, causando lunghe code e rallentamenti. Alla guida del mezzo un 50enne, portata all’ospedale di Vimercate in codice giallo. Ancora da ricostruire con certezza le cause dell’incidente, in seguito al quale il mezzo si è capovolto occupando di traverso due corsie, tra l’allacciamento della Tangenziale Est e l’uscita di Agrate Brianza in direzione Venezia.