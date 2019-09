“Ogni scissione la vedo come una sconfitta per chi esce sia per chi rimane. Poi la politica è fatta così: non ci sono traditori o tradimenti, ma scelte diverse, mi auguro che questa scelta non sia troppo dolorosa per un centrosinistra che deve recuperare credibilità presso i suoi elettori”: così Fabio Pizzul, capogruppo Pd in Consiglio regionale, sulla ‘scissione’ di Matteo Renzi dal Pd.