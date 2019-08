Vagava in stato confusionale in Croazia, trovato turista milanese

Un turista milanese di 43 anni che vagava in stato confusionale nel centro di Dubrovnik è stato rintracciato dalla polizia. L’uomo, in vacanza con un’amica, si era allontanato sabato scorso dall’ostello dove alloggiava senza acun effetto personale. Appena si è accorta della scomparsa la ragazza ha dato l’allarme. Alle ricerche hanno collaborato gli uomini della polizia italiana che si trovano in Croazia nell’ambito di un programma di collaborazione per la stagione estiva. I due sono già rientrati in Italia.