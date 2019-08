Lo scorso fine settimana la polizia di Milano ha intensificato i controlli contro lo spaccio di stupefacenti. Sei in tutto gli arresti. Un pusher è stato fermato sabato mattina in piazza Duca D’Aosta, davanti alla Centrale, dopo aver ceduto alcune dosi. Un altro spacciatore è stato sorpreso al Parco Sempione da due agenti in bicicletta. Gli altri arresti sono avvenuti, sempre tra sabato e domenica, in diverse zone della città. Sequestrati quantitativi di hashish, marijuana, eroina e shaboo.