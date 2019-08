“La strana coppia a pranzo, con vino rose'”. Il sindaco di Milano Beppe Sala, in vacanza a Formentera, ha postato su Instagram uno scatto in compagnia del rapper Ghali. Sorriso per entrambi e dita alzate in segno di vittoria. ll sindaco nota: “Ma quanto sei alto @ghali”. E il rapper risponde “Prossima partita in squadra assieme sindaco”. Non è la prima volta nel corso dell’estate che il primo cittadino meneghino pubblica su Instagram le foto delle sue vacanze.