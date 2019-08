“Subito al voto”, Salvini apre la crisi di governo

Matteo Salvini apre la crisi di governo.”Chiedo agli italiani se vogliono darmi pieni poteri per fare le cose come vanno fatte”, dice da Pescara, dove ieri sera ha tenuto uno dei comizi del tour sulle spiagge italiane, lanciando così la sua corsa a premier. “Se mi candido a premier? Quello sicuro”, ha risposto il ministro dell’Interno.

Anche il leader pentastellato, Luigi Di Maio, si dice “pronto al voto”, chiedendo però che prima passi in aula il taglio dei parlamentari. “La Lega ha preso in giro il Paese”, accusa.

Al termine di una giornata convulsa, il premier Giuseppe Conte risponde seccamente a Matteo Salvini, in una conferenza stampa convocata ieri sera a Palazzo Chigi. “Farò in modo che questa crisi sia la più trasparente della storia della vita repubblicana”, ha detto confermando che si presenterà in Parlamento. E non le manda a dire a Salvini:”Venga in Parlamento a spiegare perché vuole la crisi: il mio governo ha lavorato, non era in spiaggia”