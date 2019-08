Lukaku all’Inter con la maglia 9 che fu di Icardi

Lukaku è un giocatore dell’Inter. La società ha comunicato ufficialmente l’acquisto del giocatore anche tramite un comunicato. “Romelu Lukaku è ufficialmente un giocatore dell’Inter dopo il trasferimento a titolo definitivo dal Manchester United. Il Belga classe 1993 ha firmato per vestire i colori nerazzurri fino al 2024”, si legge nella nota della società nerazzurra. “L’Inter non è per tutti, ecco perché sono qui”. Sono le prime parole di Lukaku con la maglia dell’Inter, in un video pubblicato dal club su Twitter. Il centravanti belga arriva dal Manchester United per 65 milioni più bonus intorno ai 13 milioni di euro. Entusiasti i tifosi interisti, che dopo la ressa di mercoledì notte a Malpensa hanno continuato a seguire il belga nel corso della giornata, tra visite mediche e firma in sede. Lukaku scalza Mauro Icardi e si prende il numero 9.. Dopo sei stagioni cambia così il proprietario della maglia da centravanti. Un ulteriore messaggio della società all’ex capitano, sempre più ai margini tanto da rimanere senza numero e destinato alla cessione, nonostante il giocatore abbia più volte ribadito la sua volontà di rimanere a Milano.