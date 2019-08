Incidenti, un morto e 6 feriti a Segrate

Un furgoncino che sbanda e si ribalta sulla strada provinciale Rivoltana mentre procede in direzione di Milano, il conducente, italiano 46enne, che muore sul colpo per le ferite riportate nell’impatto e altre sette persone ricoverate in cinque diverse strutture ospedaliere del Milanese. È questo il bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina intorno alle 7, nel territorio di Segrate. Sul posto l’immediato intervento degli operatori del 118 con almeno sette ambulanze mandate a soccorrere i feriti (un italiano e sei stranieri, tutti operai) di età compresa tra i 31 e 49 anni. Sulla dinamica sono in atto le indagini dei carabinieri della stazione di San Donato.

