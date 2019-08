Finta Onlus davanti alla Mangiagalli, due denunciati

Li hanno bloccati ieri nel pomeriggio mentre con pettorine arancioni e un banchetto davanti alla clinica Mangiagalli chiedevano donazioni per una non meglio nota SOS Onlus. I due, un uomo albanese di 45 anni e una donna italiana 48enne, hanno mostrato agli agenti la fotocopia di un foglio per occupazione temporanea di suolo pubblico, ma privo di date e regolari firme. Successivi accertamenti hanno permesso di scoprire che non esisteva nessuna associazione con quel nome. I due sono stati denunciati per falsità materiale commessa da privato. (MiaNews)